شرطة الشارقة تدشن راداراً لمسار الحافلات و«الأجرة»

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

شهد قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، تدشين العمل بأول جهاز رادار مخصص لمسار الحافلات وسيارات الأجرة على الشارع الرئيس لبحيرة خالد بمنطقة المجاز، بحضور نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، المقدم خالد الكي، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص بالإدارة، وذلك حرصاً من القيادة وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، الشريك الاستراتيجي، على تعزيز السلامة المرورية بما يتوافق مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال الشامسي، إن شرطة الشارقة تولي اهتماماً كبيراً لضمان سلامة مستخدمي الطريق من خلال الحملات التوعوية الخاصة بالجانب المروري، واستحداث الوسائل الآمنة لمواكبة التطور والتحديث الذي تشهده طرق الإمارة، وبناء على ذلك تم تصميم وتطوير رادار من قبل موظفي إدارة المرور والدوريات بالقيادة، لرصد المركبات المخالفة عند استخدامها للمسارات المخصصة للحافلات، وسيارات الأجرة، والذي يسهم بدوره في الحد من الازدحامات المرورية عند تلك المسارات، وضمان انسيابية حركة السير والمرور فيها، حاثاً قائدي المركبات الأخرى على ضرورة الالتزام بقواعد السير المرور لتفادي الوقوع في المخالفات التي تترتب على ذلك.

من جانبه أفاد الكي بأن هناك خطة لتغطية عدد من المسارات الأخرى المخصصة لسير الحافلات على طرق الإمارة فور الانتهاء منها من قبل هيئة الطرق والمواصلات، مؤكداً على فاعلية الرادار الذي تم تدشينه في التخفيف من حدة الاختناقات المرورية، مشيراً إلى أن استخدام المركبات الأخرى لهذا المسار يعتبر مخالفة حسب المادة (93) لسير المركبات على المسارات المخصصة لمركبات الاجرة والحافلات، والتي تبلغ قيمتها 400 درهم.

- 400

درهم غرامة

استخدام المركبات

الخاصة لمسار

الحافلات.