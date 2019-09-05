معابر مشاة ثلاثية الأبعاد للحد من حوادث الدهس وتقليل السرعة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمناً ، نفذت إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالتعاون والتنسيق مع دائرة الخدمات العامة في الإمارة ، معابر مشاة ثلاثية الأبعاد 3D على طريق محمد بن سالم ، وتمكنت بذلك من السيطرة على حوادث الدهس الناتجة عن القيادة بسرعات عالية عبر المعابر التي تم تنفيذها مؤخراً وذلك ضمن تحقيق المسرعات الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات والوصول إلى الأهداف الطموحة خلال فترة زمنية محددة عبر وضع البرامج الإستراتيجية والقواعد التنظيمية لتحسين تقديم الخدمات للجمهور.

وقد دشن المبادرة التي أطلقتها إدارة المرور والدوريات ، العميد أحمد الصم النقبي مدير الإدارة بحضور المهندس محمد الحمادي مدير دائرة الخدمات العامة وعدد من الضباط وأصحاب الاختصاص من الجانبين ، وأكد بأن تنفيذ هذه المبادرة سيساهم وبشكل كبير من تخفيف السرعة غير القانونية على هذا الطريق الحيوي من الإمارة وخاصة مع ازدياد أعداد المشاة الذين يعبرون الطريق وتحديداً خلال الفترة المسائية حيث تدني مستوى الرؤية ، بالإضافة إلى قدرة هذه المعابر الذكية في تحقيق السلامة المرورية المستدامة بالإمارة .

يذكر بأن المعابر التي تم تطبيقها ذات كلفة منخفضة وتعتبر مبادرة عالمية يتم تطبيقها بالإمارة ، تهدف لتسخير وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في مجال الأمن والأمان عبر تطبيق تقنيات حديثة تساهم في خفض التكاليف وتعيد فرض النظام على الطرق .