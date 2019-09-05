«التقنية» تدرّب طلبتها عملياً في القطاع الخاص

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت كليات التقنية العليا أول ملتقى للتوظيف، ناقش القفزة التي انتقلت بها الكليات من استراتيجية الجيل الثاني الهادفة إلى تحقيق 100% توظيفاً للخريجين، إلى خطة الجيل الرابع التي انطلقت عام 2019، الرامية لتمكين الخريجين من صناعة فرصهم الوظيفية ضمن مرحلة «ما بعد التوظيف»، من خلال التركيز على تخريج الشركات ورواد الأعمال.

وتم طرح المبادرات والإنجازات التي تحققت في الكليات لتعزيز فرص توظيف خريجيها، خصوصاً في القطاع الخاص.

وكشف الملتقى، من خلال الكلمة الافتتاحية التي قدمها مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، عن توجه الكليات في المرحلة المقبلة نحو تحقيق نسبة 100% تدريباً لطلبتها في القطاع الخاص، ما يشجعهم على العمل في هذا القطاع، والاستفادة من ميزاته وخبراته في تأسيس مشروعاتهم الخاصة، وبما يدعم ملف التوطين والخطط الاستراتيجية الرامية لاستثمار الكفاءات الوطنية في هذا القطاع، الذي يمثل شريكاً استراتيجياً في التنمية الوطنية.