محمد بن راشد يطلق أكبر حاضنة تجارية مفتوحة للشباب

المصدر: دبي- الامارات اليوم

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي،مبادرة "محطة الشباب" إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب، والتي ستكون بمثابة أكبر حاضنة تجارية مفتوحة موزعة على المراكز التجارية والأسواق والمطارات والمرافق الثقافية والسياحية في الدولة، فضلا عن توفير مساحات مجانية مجهزة بالخدمات والأدوات الأساسية لدعم إطلاق المشاريع الناشئة الجديدة في أفضل المواقع الحيوية لمساعدة الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة.

وتهدف المبادرة إلى دعم رواد الأعمال الشباب ومشاريعهم التجارية الناشئة في ظل التنافسية العالية للأسواق؛ مع اتخاذ حكومة دولة الإمارات قرارا لاحتضان ودعم المشاريع الناشئة والتسريع من وتيرة نموها من خلال توفير مساحات في أهم الأسواق في الدولة، تماشياً مع التوجه العالمي نحو توفير حاضنات ومسرعات لتمكين رواد الأعمال على النجاح والاستمرار وتعزيز سهولة بدء المشاريع الجديدة.

وستربط "محطة الشباب" وبالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين على مستوى الدولة بين المشاريع التجارية الشابة والعملاء بشكل مباشر ليمنحهم فرصة لتقييم منتجاتهم وأداء شركاتهم. وستعمل هذه الحاضنة في قلب الأسواق والمراكز الحيوية، وتوفر فرصة للمشاريع الشابة للدخول إلى حلبة المنافسة إلى جانب العلامات التجارية العالمية والسماح للقائمين عليها لاكتساب مهارات ريادية عبر تجارب عملية من خلال تحمّل المبادرة لتكلفة استئجار المساحات؛ وبالتالي تقليل المخاطر والتحديات التي تواجه رواد الأعمال الشباب، وتعطيهم فرصة أكبر لتركيز جهودهم للاستثمار بنقاط القوة في منتجاتهم وخدماتهم وتعزيز تنافسيتها وتحسين أداء شركاتهم وتطويرها دون تحمل أعباء أو مخاطر مالية.