مجلس الشارقة للتعليم يكرم الطالب الذي أنقذ زملائه من الحريق في كلباء

المصدر: الامارات اليوم _الشارقة

كرم الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم خليفة عبد الله علي الكعبي، الطالب بالصف الثامن في مدرسة القدوة للتعليم الأساسي والثانوي «مدارس النخبة» بمدينة كلباء بالمنطقة الشرقية، الذي أنقذ زملاءه الذين كانوا برفقته على متن حافلتهم المدرسية عندما شبت النيران فيها أمس الأول وبمجرد رؤيته للدخان يتصاعد تواصل مع سائق الحافلة، وأخرج المتواجدين داخلها، في سلوك لم تجد إدارة المجلس حياله إلا توجيه الشكر والتقدير.



حضر التكريم محمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم وثمن الدكتور سعيد الكعبي التصرف البطولي الذي قام به الطالب خليفة، مؤكدا أن هذا ديدن أبناء زايد الخير، مشيرا الى أن الطالب أصر على استلام التكريم بحضور الطلبة الثلاثة الذين تواجدوا معه في الحافلة في تصرف تعكس احترامه لأقرانه مشيدا بتعاون المواطنين الدائم والمستمر وحسسهم العالي بالمسؤولية.



وعبر محمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم عن اعتزازهم بلقاء الطالب البطل وتكريمه لهم، مؤكدا أن ما قام به من عمل إنما ينبع مما تعلمه في وطنه من قيم الشجاعة والاقدام، وقال إن الطالب يمثل نموذجا يحتذى لأقرانه.



وكانت فرق الدفاع المدني في كلباء، قد سيطرت على حريق شبّ بحافلة، وهي تابعة لمؤسسة مواصلات الإمارات، من دون أن تسجل أي اصابات بين الطلاب الثلاثة الذين كانوا يستقلون الحافلة، وبينهم خليفة الكعبي الذي لاحظ وجود حرارة شديدة منبعثة من أسفل الحافلة، كما شاهد دخاناً خفيفاً، أثار الريبة لديه، وبعد أن سارت الحافلة قليلاً، بدأ يلاحظ أنه وزملاءه، يعانون من ضيق في التنفس، ما جعله يبلّغ قائد الحافلة، وقام من فوره على اخراج الطلبة المتواجدين بعض تعرضهم للاختناق من الدخان المتصاعد.