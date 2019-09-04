محمد بن راشد يزور الطالب خليفة الكعبي بمدرسته في كلباء

زار صاحب السمو الشيخ ⁧‫محمد بن راشد‬⁩ آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي، اليوم الطالب ⁧‫خليفة عبدالله الكعبي‬⁩ في مدرسته بمدينة ⁧‫كلباء‬⁩ .

وأثني سموه على شجاعة الطالب خليفة وحسن تصرفه في انقاذ زملائه في حادث الحافلة المدرسية التي تعرضت لحادث حريق بالكامل. ‏

وتمكن الطالب خليفة عبدالله الكعبي، من إنقاذ زملائه، من حريق شب في حافلة مدرسية بكلباء، كاد أن يتسبب بكارثة. إذ قام بدور بطولي عندما أخلى زملاءه وقائد الحافلة، قبل انفجارها بثوانٍ، واشتعالها.

#محمد_بن_راشد: زرت اليوم الطالب البطل خليفة عبدالله الكعبي ... هو فخر لجيله وشجاعته تعكس قيمنا الأصيلة ونشكر له هذا الموقف في انقاذ زملاءه عندما اشتعلت النيران بحافلتهم المدرسية. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/IWWuAQM0Qp — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 4, 2019