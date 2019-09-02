«مساندة» تنجز مشروع الطرق والبنية التحتية لمنطقة «شرق 25» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن إنجازها جميع أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لمنطقة «شرق 25» في أبوظبي (معسكر آل نهيان) المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، بكلفة إجمالية بلغت 163.4 مليون درهم.

ويقع المشروع شرق جزيرة أبوظبي، في الطرف الشمالي بين شارع السعادة وشارع دلما، على مساحة قدرها 630 ألف متر مربع، حيث سيتم ربط طريق الشيخ زايد مع الطريق المؤدي لكلية الأركان، إلى جانب ربط طريق الشيخ زايد أيضاً مع شارع المرور بطريق مزدوج، مروراً بأكاديمية المعمورة، لتسهيل المرور.

ونفذت «مساندة» المشروع في إطار حرصها على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة، وتوطيد أركان التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته، مشيرة إلى أن المشروع حظي بالاهتمام والمتابعة الدؤوبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتضمن المشروع تنفيذ جميع أعمال البنية التحتية من كهرباء، ومياه، وصرف صحي واتصالات، ورصف طرق، وشبكة ري، وإنارة شوارع، وذلك بما يخدم احتياجات السكان، حيث سيخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين والمقيمين في منطقة «شرق 25».

ويخدم المشروع 176 قسيمة أرض سكنية، وثلاثة مساجد، ومدرسة، وأربع حدائق، ومركزين تجاريين، ومركزاً اجتماعياً، وخمسة مواقف للسيارات، ومعهداً، وموقعاً عسكرياً، ومبنى حكومياً، إضافة إلى سبع محطات كهربائية، وبرج اتصالات، ونادي استجمام. وشملت أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لمنطقة «شرق 25» تنفيذ وإنشاء شبكة مياه شرب بطول 8.5 كيلومترات، بالإضافة إلى عدد 75 فوهة حريق، وشبكة صرف صحي بطول 6.5 كيلومترات، وشبكة تصريف مياه أمطار بطول 11.1 كيلومتراً، وشبكة طرق داخلية بطول 11.5 كيلومتراً، وشبكة إنارة الشوارع التي شملت 352 عمود إنارة، إلى جانب إنشاء شبكتَي كهرباء جهد متوسط وجهد منخفض، وشبكة ري رئيسة بطول 7.1 كيلومترات، وشبكة ري فرعية بطول 28.05 كيلومتراً، فضلاً عن شبكة الاتصالات.