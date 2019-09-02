سفارة الدولة تُجلي 75 مواطناً من فلوريدا قبل وصول «دوريان»

المصدر: واشنطن - وام

أجلت سفارة الدولة في واشنطن 75 مواطناً إماراتياً من ولاية فلوريدا الأميركية، إلى وجهة آمنة، قبل وصول إعصار «دوريان» المتوقع حدوثه اليوم.

كما أجلت مجموعة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأحد الزائرين المقيمين في الدولة، بعد أن طلبوا من السفارة مساعدتهم. ووجّه سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، يوسف مانع العتيبة، بإنشاء غرفة عمليات تتكوّن من ممثلين من السفارة في واشنطن وملحقياتها (العسكرية، والشرطية، والثقافية، وملحقية أدنوك)، إضافة إلى القنصلية العامة للدولة في نيويورك، للتواصل مباشرة مع المواطنين والاطمئنان على أوضاعهم، وستعمل الغرفة على مراقبة الأوضاع عن كثب، والإشراف على تنفيذ خطة إجلاء مواطني الدولة من المناطق التي ستتأثر بالإعصار «دوريان»، وأكد أن أولويات القيادة في دولة الإمارات تتمثل في الحرص على سلامة مواطنيها وأمنهم أينما وُجدوا.

وقد أمّنت سفارة الدولة طائرة خاصة لإجلاء جميع المواطنين الإماراتيين الذين لم يغادروا الولاية بعد، وتمت عملية الإجلاء، أول من أمس، من مدينة ميامي إلى وجهة أكثر أماناً.

وكان المركز الوطني الأميركي للإعصار قد أعلن، مساء الجمعة الماضية، أن إعصار «دوريان» سيصل إلى الدرجة الرابعة في تصنيف الأعاصير.

السفارة أمّنت طائرة خاصة لنقل جميع المواطنين من الولاية إلى وجهة أكثر أماناً.