496 مرشحاً رسمياً يخوضون انتخابات «الوطني 2019»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

استقرّت القائمة النهائية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقرر إجراؤها في الخامس من أكتوبر المقبل، على 496 مرشحاً ومرشحة ممثلين عن كل إمارات الدولة، بينهم 316 مرشحاً من الذكور، بنسبة تقارب 64% من إجمالي عدد المرشحين، مقابل 180 مرشحة من الإناث بنسبة 36%، من إجمالي عدد المرشحين النهائيين في الانتخابات.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات الأسماء الكاملة لمرشحي القوائم النهائية، الثلاثاء المقبل، على أن تعلن يوم الخميس المقبل موعد بدء حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وتفصيلاً، تعلن، اليوم، لجنة الطعون عدم تلقيها أي طلبات اعتراض على أي من المتقدمين للترشح، وذلك حسبما أفادت اللجنة الوطنية للانتخابات مع غلق باب تلقي الاعتراضات، الأسبوع الماضي، على أن يتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين، الثلاثاء المقبل، والتي من المنتظر أن تضم 496 مرشحاً، بينهم 180 مرشحة.

ووفقاً للجنة، تضم القوائم النهائية للمرشحين في إمارة أبوظبي 134 مرشحاً ومرشحة، بعد إعلان أحد المتقدمين للترشح انسحابه، وفي إمارة دبي 88 مرشحاً ومرشحة بعد إعلان مرشحتين انسحابهما، وفي إمارة الشارقة 114 مرشحاً، كما بلغ عدد المرشحين في إمارة عجمان 26 مرشحاً، وفي رأس الخيمة 61 مرشحاً، وفي أم القيوين 20 مرشحاً، وأخيراً بلغ عدد مرشحي إمارة الفجيرة 53 مرشحاً ومرشحة.

وضمت القوائم النهائية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 180 امرأة في مختلف إمارات الدولة، بينهن 49 في إمارة أبوظبي، و37 في إمارة دبي، و39 في الشارقة، فيما بلغ عدد المرشحات عن إمارة رأس الخيمة، 22 مرشحة، وفي إمارة عجمان خمس مرشحات، وفي أم القيوين ثماني مرشحات، بالإضافة إلى 20 مرشحة من إمارة الفجيرة.

في حين بلغ عدد المرشحين الرجال في القوائم النهائية 316 مرشحاً، بينهم 85 في إمارة أبوظبي، و51 في إمارة دبي، و75 في إمارة الشارقة، بجانب 39 مرشحاً في إمارة رأس الخيمة، و21 في إمارة عجمان، و12 في إمارة أم القيوين، وأخيراً 33 مرشحاً في إمارة الفجيرة.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات، يوم الخميس المقبل، عن بدء حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، التي ستنطلق فعلياً خلال الفترة من الثامن من سبتمبر الجاري وحتى صلاة الجمعة يوم الرابع من أكتوبر المقبل.

ووضعت اللجنة عدداً من الضوابط المنظمة للحملات الانتخابية للمرشحين، إذ منحت كل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع، والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وكذلك عدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت.

كما تضمنت قائمة الضوابط الدعائية، عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس، فيما منحت كل مرشح حق عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية، المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية، وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية، والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.

فيما حظرت اللجنة الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية، بينما سمحت للمرشح بتلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق المحدد على الحملات الدعائية، وعلى المرشح تقديم كشف حساب، بأي تبرعات يتلقاها، إلى لجنة الإمارة أولاً بأول.

تضم القوائم النهائية للمرشحين في إمارة أبوظبي، 134 مرشحاً ومرشحة.