تشريعات جديدة لتنظيم بناء المساكن الخاصة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت دائرة التخطيط الحضري والبلديات، تشريعات لتنظيم بناء المساكن الخاصة في إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى خفض تكاليف البناء لملاك الأراضي، حيث عملت الدائرة على صياغة التشريعات البناءة، لتعزيز القدرة التنافسية للإمارة بشكل يتماشى مع برنامج «غداً21» للمسرعات التنموية الذي تتبناه حكومة أبوظبي.

وتعفي التشريعات الجديدة ملاك الأراضي من بناء فراغ التوزيع الإلزامي سابقاً في التصاميم الجديدة، وكذلك عدم وجود حد أدنى لارتفاع السور على الواجهات المطلة على شارع، بالإضافة إلى تخفيض ارتفاع الأسوار الجانبية من ستة إلى أربعة أمتار. كما سمح التشريع الجديد بتلاصق الملاحق ذات الاستخدامات المختلفة، وإمكانية بناء الملاحق على أسوار الواجهات المطلة على شارع، ما يقلل كلفة البناء.

وتعاونت الدائرة مع مجموعة من المهندسين والخبراء في بلديات أبوظبي والظفرة والعين، والشركاء الاستراتيجيين، وذلك من خلال إقامة ورش عمل.