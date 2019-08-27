محمد بن راشد : كل عام وأنتن أجمل وأعظم يا قلوب الوطن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قال فيها" في يوم المرأة الاماراتية الذي يصادف ٢٨ أغسطس من كل عام .. نحتفي ونحتفل بالأم والأخت

والزوجة والبنت ... نحتفل بشريكة المسيرة .. نحتفل بأم الشهداء .. نحتفي بالمنجزات في ميادين الوطن ... ونشكر أم الامارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله .. كل عام وأنتن أجمل وأعظم يا قلوب الوطن ..

في يوم المرأة الاماراتية الذي يصادف ٢٨ أغسطس من كل عام .. نحتفي ونحتفل بالأم والأخت والزوجة والبنت ... نحتفل بشريكة المسيرة .. نحتفل بأم الشهداء .. نحتفي بالمنجزات في ميادين الوطن ... ونشكر أم الامارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله .. كل عام وأنتن أجمل وأعظم يا قلوب الوطن .. pic.twitter.com/22GysRfuk7 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ٢٧ أغسطس ٢٠١٩