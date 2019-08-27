بنغالي يفوز بمليون درهم بعد تحويله 261 درهما إلى بلده

المصدر: دبي- الامارات اليوم

أعلنت "الأنصاري للصرافة"، الشركة المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، عن المليونير السادس لحملتها الترويجية "مكافآت الأنصاري للصرافة - صيف دبي 2019"، حيث فازعبدالله العرفات محمد محسن من بنغلاديش بالجائزة الكبرى وقدرها مليون درهم، خلال حفل خاص أقيم مؤخراً في دبي.

وتأهل عبد الله، الذي يعمل مندوب مبيعات للهواتف المحمولة ويعيش في دبي منذ تسع سنوات، للفوز بالجائزة الكبرى لهذا العام بعد تحويله مبلغ 261 درهم إلى بلده عبر فرع "الأنصاري للصرافة" الموجود في منطقة نايف بدبي.

كما تم تكريم العديد من الفائزين الآخرين ضمن الحملة، حيث ربح خلدون حميدان من الأردن سيارة BMW X1 2019، وفاز من الهند كل من عبد الحكيم وسيفاي مصطفى بـ 1 كيلوغرام من الذهب لكل منهما، فيما حصل ثمانية محظوظين آخرين على جوائز مالية نقدية بقيمة 10.000 درهم لكل منهم.

وقال محمد بيطار، نائب المدير العام لشركة "الأنصاري للصرافة: "نهنئ بدورنا عبد الله على فوزه بالجائزة الكبرى، كما نتقدم بالتهنئة لجميع الفائزين الآخرين."

من جانبه، قال عبد الله، الفائز بالجائزة الكبرى: "ستتيح لي هذه الجائزة النقدية القيّمة القدرة على مساعدة عائلتي وأن أحقق أحلامي وطموحاتي التي لم تكن لتتحقق دون هذا الفوز."