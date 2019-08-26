حضور كامل للكادر التربوي والتعليمي في مدارس الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

انتظمت أمس الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية في المدارس الحكومية والخاصة بمنطقة الفجيرة التعليمية، بنسبة حضور بلغت 100%، في أول أيام عمل الهيئة التعليمية بالمدارس، وشهدت حضوراً كاملاً بمدارس المنطقة، التي يبلغ عددها أكثر من 50 مدرسة حكومية، بينما عدد المدارس الخاصة 13 مدرسة، بحسب مصدر تربوي بالمنطقة التعليمية في إمارة الفجيرة.

وركزت إدارات المدارس على إعداد جدول الحصص الدراسية، وكشوف الطلبة، فضلاً عن الخطة التدريسية، وفقاً للخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم.

وتستعد مدارس المنطقة لاستقبال كتب المناهج الدراسية خلال الأسبوع الأول لدوام الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية، ليتسنى لها توزيعها على الطلبة في اليوم الأول من الدوام الرسمي للطلبة في منطقة الفجيرة التعليمية والمناطق التابعة لها، كما جهزت مرافق مدارس المنطقة كافة من مختبرات وصفوف ودورات مياه بشكلٍ كامل.

وعبر عدد من المعلمين عن كامل جاهزيتهم واستعدادهم للعام الدراسي الجديد، مؤكدين تطوير مهاراتهم، وفقاً للتطورات التي اتخذتها المناهج، وأنهم جاهزون للعام الدراسي الجديد بروح معنوية عالية.

وقالت المعلمة في مدرسة حكومية مريم عبدالله، إن المعلمات سيخضعن لدورات تدريبية تأهلهن لشرح المناهج الدراسية خلال السنة الدراسية الجديدة بطرق تعليم مبتكرة وجديدة، تسهم في فهم الطلبة لدروسهم بشكل أفضل، كما تشمل هذه الدورات تطوير المعلمين وإكسابهم أساليب تربوية مختلفة تجعلهم جاهزين لحل جميع المشكلات التعليمية، وعلى دراية تامة بنفسية الطلاب بمختلف مراحلهم التعليمية.