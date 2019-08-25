رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس المجلس السيادي في السودان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

المصدر: أبوظبي-وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى معالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة في جمهورية السودان الشقيقة و ذلك بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة أيضا إلى الدكتور عبدالله آدم حمدوك آدم رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.