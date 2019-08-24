«شرطة أبوظبي» تحصِّن منتسبيها من الأمراض بالتوعية

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نفذت مديرية الخدمات الطبية، بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، فعاليات توعية صحية للمنتسبين وأفراد المجتمع، ضمن برنامج الخطة السنوية.

وركزت التوعية على تعزيز معرفة الأفراد بالمعلومات الصحية، وتجنب مسببات الأمراض ومساعدتهم في اكتشافها، وتشجيعهم على ممارسة السلوكيات الصحية، وتعريفهم بطرق الوقاية.

وتطرقت إلى ثقافة التبرع بالدم، وتعزيز مفهوم إسعافات الرعاية الصحية الأولية، والغذاء الصحي السليم، وكيفية التعامل مع الأدوية، وأهمية التطعيم للوقاية من بعض الأمراض، وغيرها. وأفاد مدير المديرية بالإنابة، المقدم عبدالرحيم البلوشي، بأن الخطة تنفذ طوال العام، لرفع مستوى الثقافة الصحية لدى الأفراد.