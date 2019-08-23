87 مترشحاً في رأس الخيمة وأم القيوين

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة وأم القيوين

شهدت إمارتا رأس الخيمة وأم القيوين تسجيل 87 مترشحاً لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، منذ فتح باب الترشح لعضوية المجلس، الأحد الماضي، حتى أمس الخميس.

واتسم تسجيل المترشحين بتعاون لجنتي الانتخابات، فلم تتجاوز عملية التسجيل أكثر من بضع دقائق، بعد استيفاء الأوراق وتوافر الشروط اللازمة.

وقال عضو اللجنة الوطنية للانتخابات في رأس الخيمة، محمد أحمد الكيت، لـ«الإمارات اليوم»، إن اليوم الختامي شهد تسجيل 14 مترشحاً، 10 رجال وأربع نساء، ليصل العدد الإجمالي للمترشحين في الإمارة خلال الأيام الخمسة الماضية إلى 65 مترشحاً، 22 امرأة و43 رجلاً.

وأكدت المواطنة عائشة الزعابي، التي تم تسجيلها قبل ختام الوقت الرسمي للتسجيل بنحو 15 دقيقة، أنها سعيدة بتقديم طلب ترشحها قبيل انتهاء الموعد، مضيفة أن التسجيل لم يستغرق أكثر من ثلاث دقائق، خرجت بعدها من لجنة الانتخابات شاعرة بالحماسة للانطلاق في تجربة جديدة، تأمل أن تتمكن من خلالها من رد المعروف للوطن والقيادة.

وأشار المترشح أحمد محمد الخراز الزعابي، أن عملية التسجيل مرت بسلاسة كبيرة، منوهاً بتعاون اللجنة مع المترشحين.

ومن جانب آخر، قال رئيس لجنة إمارة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المستشار راشد جمعة آل علي، إن اللجنة استقبلت 22 مترشحاً، بواقع 13 رجلاً وتسع نساء، خلال فترة تسجيل المترشحين التي امتدت على مدار خمسة أيام.

وأكد ارتفاع الوعي بمتطلبات العملية الانتخابية، معتبراً أن الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص باللجنة الوطنية للانتخابات أسهما في تثقيف المترشحين بمختلف مراحل العملية الانتخابية، ومتطلبات كل مرحلة، نظراً لما يحتويانه من معلومات وافية وتفصيلية عن حيثيات الانتخابات، المقررة في الخامس من أكتوبر المقبل.