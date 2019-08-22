حاكم الشارقة يوجه بتقديم 710 منح دراسية للمتفوقين في الثانوية العامة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قوائم المنح الدراسية لعام 2019، 2020 لعدد 710 من الطلاب والطالبات المتفوقين في الثانوية العامة للالتحاق بجامعتي الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة، كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز للمنطقة الصناعية الجديدة في مدينة كلباء، وبدأت هيئة كهرباء ومياه الشارقة على الفور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل الخدمات للمباني من شبكة الضغط المنخفض في المنطقة لحين إنشاء محطة ضغط عالي جديدة بالمنطقة.

وأوضح راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن صاحب السمو حاكم الشارقة اعتمد قائمة المنح الدراسية بإجمالي عدد 710 طالباً وطالبة بجامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة منها ما يقارب 550 منحة بجامعة الشارقة والباقي في الجامعة الأمريكية بالشارقة.

وأشاد بتوجيهات وحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سموه اللا محدود للطلاب والطالبات وخاصة المتفوقين ، وتخفيف أعباء التعليم عن الأسر، وتكاتف جهود الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية لتوفير أفضل الفرص التعليمية، بما يساهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل خاصة في التخصصات الفنية.

وأكد أن التعليم المتميز يعتبر أفضل استثمار وأحد أهم الأسس التي يعتمد عليها التطوير المستمر، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تقديم المنح الدراسية بهدف دعم ومساندة الطلاب والطالبات المتفوقين، وتوفير الإمكانات اللازمة لتنمية مهاراتهم، وتوفير التخصصات اللازمة لسوق العمل وتوفير فرص التدريب العملي بإدارات ومشروعات الهيئة المختلفة.

وأكد أن التعليم المستمر واكتساب الخبرات والمهارات، يساهم بفاعلية في دعم النهضة الحضارية الشاملة في إمارة الشارقة ويعزز دورها الريادي على مستوى العالم مشيراً إلى أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن تقدم الخدمات بمستويات عالمية، واستطاعت أن تحقق العديد من النتائج الايجابية من خلال الاعتماد على الدراسات المتخصصة والأبحاث العلمية والتخطيط الاستراتيجي بالإضافة إلى التعاون التعليمي الأكاديمي مع عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث مثل الجامعة الأمريكية وجامعة الشارقة من خلال تدشين كرسي أستاذية في مجال الطاقة للاستفادة من الأبحاث العلمية والخبرات في تطوير مجالات عملها.

وبخصوص توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز إلى المنطقة الصناعية الجديدة في كلباء أشار سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إلى أن الهيئة استقبلت طلبين لتوصيل الخدمات في المنطقة الصناعية الجديدة بالإضافة إلى عدد 67 طلب تم دراستهم واعتماد مخططاتهم للبدء في مراحل البناء وسيتم توصيل الخدمات لهم من نفس شبكة الضغط المنخفض.

وأوضح أن قسم التوصيل بإدارة كلباء يستقبل طلبات التوصيل لكل من ينتهي من إنجاز التجهيزات اللازمة لتوصيل الكهرباء من مخططات ونسبة الإنجاز وغيرها من المتطلبات.

وثمن توجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لدائرة التخطيط والمساحة بتخصيص قطعة أرض لهيئة كهرباء ومياه الشارقة في مدينة كلباء لبناء محطة 33 للجهد العالي لخدمة المنطقة الصناعية الجديدة والتي ستضم أكثر من 1500 مبنى وستبدأ الهيئة على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ الدراسات لتصميم وإنشاء المحطة الجديدة .

وناشد جميع المواطنين والمقيمين في كلباء بالالتزام بالحمولات الكهربائية المحددة لهم وعدم تجاوزها وإضافة أحمال بدون الرجوع للهيئة لأن ذلك يؤثر على كفاءة الشبكة.

وأكد أن الهيئة أطلقت حملة منذ عامين للتوعية بأخطار الحمولات الزائدة وبالرغم من ذلك لا زال هناك بعض التجاوزات والإضافات العشوائية ونناشد المشتركين الالتزام بالحمولات المحددة حتى لاتضطر الهيئة لتطبيق الإجراءات القانونية وفرض غرامات على المخالفين.