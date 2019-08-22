«ملتقى كليات التقنية» يؤكد المهارات وريادة الأعمال والتعليم المستمر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، فعاليات «الملتقى السنوي لكليات التقنية العليا 2019»، استعداداً لانطلاق العام الأكاديمي الجديد 2019-2020، الذي شهد بدء تطبيق الركائز الأساسية لخطة «الجيل الرابع»، بما فيها من استراتيجية جديدة لالتحاق الطلبة تؤكد ثلاثية المهارات وريادة الأعمال والتعليم المستمر مدى الحياة، وذلك تحت شعار «خطة الجيل الرابع.. ما بعد التوظيف»، وبمشاركة نحو 1200 عضو هيئة تدريسية.

وتميز الملتقى بحديث الشامسي لدقائق عدة، مستخدماً تقنية «الهولوغرام»، والتي ركز فيها على التكنولوجيا الحديثة وما حققته الكليات على مستوى التحول المؤسسي وفوزها، أخيراً، بجائزة «بلاك بورد» العالمية عن فئة «قيادة التغيير» 2019، تقديراً لإسهامها في تعزيز تبني استراتيجيات ابتكارية لدعم المحصلات التعليمية والنجاح الطلابي، مثمناً جهود فرق عمل الكليات الذين أسهموا في تحقيق هذا الهدف، كما أعلن للحضور عن توجه الكليات لمنح أساتذتها شهادة «المعلم الإلكتروني» التي ستمكن الأساتذة من التمتع بالمهارات التكنولوجية وكيفية دمجها في التعليم وتطوير تجربة التعلم الرقمية، بما يتلاءم مع التغيرات التكنولوجية المتسارعة.

وأكد الشامسي أن الجيل الرابع خطة ترتكز على ثلاثة مرتكزات تتعلق بتخريج الشركات ورواد الأعمال وتخريج قادة احترافيين في تخصصاتهم وتعزيز التعليم المستمر، بهدف تمكين الطلبة من التعامل بنجاح مع تحديات الثورة الصناعية الرابعة والمتغيرات الوظيفية التي ستنتج عنها نتيجة تطور الذكاء الاصطناعي والتحول نحو أتمتة الوظائف.