المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أجهزة

تجاوباً مع ما نشر في زاوية «سكيك» حول ارتفاع أسعار الأجهزة التعويضية المساندة التي تسهّل حياة أصحاب الهمم، أفادت شركة الناطق للتكنولوجيا، بأنها خفّضت أسعار تلك الأجهزة، بحيث تكون في متناول أيدي ذوي الهمم، وبنسب تراوح بين 18 و25%.

كاميرات

طالب سائقون بتشديد الرقابة على إشارات «سيتي ووك» بوضع كاميرات عليها جميعاً. وأشار أحدهم إلى أن بعض السائقين يتجاوزون الإشارة الحمراء بطريقة تعرّض الآخرين للخطر.

دوريات

طالب سكان في شارع الشيخ خليفة بعجمان، بتكثيف الدوريات المرورية خلال فترة المساء، وذلك لمراقبة السائقين الذين يوقفون سياراتهم في الشارع العام، بشكل مزدوج، ويعطلون حركة السير، خصوصاً أمام المطاعم والكافتيريات.

بنايات

اشتكى سكان في أبوظبي عدم التزام عائلات بإجراءات السلامة والنظافة داخل البنايات، ووضعهم أغراضاً منزلية في الممرات، الأمر الذي يشوه المنظر العام، فضلاً عن أنها قد تمثل خطراً في حالة نشوب حريق، داعين الملاك إلى متابعة هذه التصرفات.

نفايات

أفاد قارئ يسكن في الشارقة بوجود نفايات بين البنايات السكنية، خصوصاً في المناطق الترابية التي لا تستطيع سيارات جمع النفايات الدخول إليها، مطالباً بتكثيف حملات النظافة فيها للمحافظة على المظهر والنظافة بشكل عام.

أسنان

اشتكى مواطن رفض شركة تأمين «ثقة» إجراء عملية تقويم أسنان، بناءً على تقرير طبي من مستشفى، على الرغم من أنه حصل سابقاً على موافقة وتشخيص من مستشفيات أخرى تفيد بحاجته إلى التقويم، لكن لم يقم بها لانشغاله.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com