المصدر: دبي - الإمارات اليوم

«دليفري»

تفاعل قراء مع تقرير نشرته «الإمارات اليوم»، أخيراً، بشأن تجاوزات سائقي دراجات «الدليفري»، إذ اقترحوا الاستعاضة عنها بمركبات صغيرة، وتحسين بيئة العمل لهذه الفئة، وحثهم على القيادة الآمنة على الطريق.

إنذار

اشتكى سكان في أبوظبي من صوت أجهزة إنذار بعض المركبات، في أوقات متأخرة من الليل، ما يتسبب في إزعاجهم، داعين أصحابها إلى مراعاة هذا الأمر، خصوصاً أن هذه الأجهزة تشتغل عادة بتأثير احتكاك القطط السائبة بها.

فاتورة

قالت متعاملة إنها تلقت استشارة طبية، وأجرت فحوصاً مخبرية في أحد المستشفيات الخاصة بدبي، إلا أن القسم المالي في المستشفى رفض تزويدها بفاتورة العلاج بعد أن دفعت التكاليف، متسائلة عن مدى قانونية الإجراء.

حاويات

طالب سكان في أبوظبي بنقل حاويات القمامة ببعض الشوارع الجانبية من مواقها الحالية بمحاذاة الرصيف، ما يجعلها تحتل حيزاً من الطريق، وتربك السائقين.

إعلانات

طالب مقيمون في إمارة عجمان بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه إعلانات «المساج»، التي يتم وضعها على السيارات أثناء وقوفها، وتسقط على الأرض بكثرة، إذ تحتوي على صور «خادشة»، ولا يجوز للأطفال مشاهدتها.

مستعمل

قالت قارئة إنها اشترت من متجر معروف أحمر شفاه، يحمل اسم ماركة معروفة، لتجد عند وصولها المنزل أنه مستعمل، رغم أنه يحمل لاصقاً يوحي بأنه جديد، ودعت إلى مزيد من المراقبة على المتسوقين الذين يعمدون إلى استخدام السلع المعروضة، وتركها دون شرائها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com