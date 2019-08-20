شرطة دبي تدشن مركزاً ذكياً في «السيف»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

دشنت القيادة العامة لشرطة دبي، مركز الشرطة الذكي (SPS) في منطقة السيف بالرفاعة، وذلك في إطار خطتها للتحول من مراكز الشرطة التقليدية إلى مراكز الشرطة الذكية التي تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمات ذكية دون تدخل بشري.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية مدير مشروع مراكز الشرطة الذكية، المقدم المهندس حسين بن غليطة، إن مراكز الشرطة الذكية تأتي تنفيذاً لتوجهات القيادة الرامية لجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً، موضحاً أن هذه المراكز بما تقدمه من خدمات جنائية ومرورية ومجتمعية وشهادات وتصاريح، تمثل نقلة نوعية في طبيعة العمل الخدمي في الشرطة.

وأوضح أن مركز الشرطة الذكي في منطقة السيف يتميز بتصميمه التراثي ليتلاءم مع بيئة المنطقة العريقة، وروح العمارة الإماراتية الأصيلة التي مازالت تغلب على المكان، مضيفاً أن الخدمات الذكية في داخل المركز هي ذاتها أسوة ببقية المراكز الأخرى، حيث تتوافر 27 خدمة رئيسة في مجال الخدمات الجنائية والمرورية وغيرها، إلى جانب 33 خدمة فرعية يقدمها المركز دون تدخل بشري.