1338 يستفيدون من «لأماناتهم راعون»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

استفاد 1338 شخصاً من حملة التوعية التي نفذتها شرطة أبوظبي تحت شعار «لأماناتهم راعون» ضمن جهودها لتعزيز السلوكيات الإيجابية في مجال النزاهة الوظيفية، واستهدفت المؤسسات الحكومية والتعليمية والأسرية، والمجالس المجتمعية والرمضانية والشبابية، وتستمر حتى نهاية العام الجاري.

وأكد مدير إدارة مكافحة الفساد، العقيد مطر معضد المهيري، الاهتمام بتعزيز مفهوم النزاهة الوظيفية في المجتمع بالتعاون مع المؤسسات، والقطاعات العامة والخاصة وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية والمفاهيم الأخلاقية. وأوضح أن الحملة شملت ورش عمل وعقد محاضرات، وتوزيع كتيبات توعية إلى جانب التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستحداث شراكات استراتيجية مع وزارة الصحة والجمارك والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ركزت على تثقيف أفراد المجتمع بمخاطر التجاوزات القانونية.