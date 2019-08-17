«قادة المستقبل» يتدربون في معسكر «ساند هيرست»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

ينظم برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، مبادرة «تمكين قادة المستقبل» في معسكر صيفي بالأكاديمية العسكرية البريطانية الملكية «ساند هيرست»، المعروفة عالمياً كصرح تربوي ذي قيم وتقاليد راسخة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «اي دي جي» البريطانية المتخصصة في برامج إعداد القادة، وبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويضم المعسكر الذي يشرف عليه برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، 30 مشاركاً من جهات وطنية عدة تشمل متطوعي الخدمة الوطنية من فئة الناشئة، ووزارة الشباب، ووزارة التربية والتعليم.

ووصل المشاركون إلى المملكة المتحدة للانخراط بفعاليات المعسكر الريادي القيادي والهادف لتعزيز قدرات المشاركين بالخبرات القيادية، وتأهليهم لتحديات المستقبل، وتنفيذاً لاستراتيجية دولة الإمارات ورؤية قيادتها في تعزيز وتمكين النشء والارتقاء بطاقاتهم المبدعة.

يشار إلى أنه قبل مغادرة الطلاب إلى المعسكر، عقد برنامج خليفة للتمكين «أقدر» ورشة عمل تعريفية بكلية الشرطة في أبوظبي للمشاركين وذويهم، لإعطاء تفاصيل كاملة عن المبادرة والفعاليات التي تضمها والأهداف المرجوة منها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمبادرة.

وأوضح القائمون على المعسكر أن برنامج خليفة للتمكين كان أطلق المبادرة ضمن سلسلة النشاطات التي ينفذها البرنامج وتستهدف تعزيز وتمكين النشء الإماراتي، ليسهموا في مسيرة البناء والنماء بروح إيجابية ووفق مواطنة إيجابية فعالة ترتقي لتحقيق رؤية قيادة الدولة.

يذكر أن مبادرة تمكين قادة المستقبل في الأساس تشمل فعاليات عدة داخل الدولة وخارجها، من بينها معسكرات تدريبية مكثفة على مستوى عال من التدريب للشباب الراغبين في تطوير أنفسهم ومواجهة التحدي والمغامرة، حيث يمارسون تدريبات مهنية احترافية وفق تجربة تعليمية فريدة من نوعها في هذه الأكاديمية العريقة تحت إشراف مدربين عالميين متمرسين، يعملون على بناء مهارات القيادة والعمل الجماعي في بيئة تدريبية يستلهمون منها الحل والتغلب على التحديات بشكل جماعي.