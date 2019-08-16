«اجتماعية الشارقة» ترسّخ تسامح الأطفال تجاه العمال وكبار السن

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ينفذ مركز التطوع، التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، خلال الفترة من 18 إلى 29 أغسطس الجاري، الدورة الـ11 لمعسكر «حصاد» التطوعي، التي تستهدف ترسيخ قيم التسامح تجاه العمال، وكبار السن، وتنمية روحه لدى الأجيال الناشئة.

وذكرت الدائرة في بيان أصدرته، أخيراً، أن المعسكر يرمي إلى تعزيز القيم الإيجابية في نفوس صغار السن، لما لذلك من انعكاسات حميدة على سلوكياتهم واهتماماتهم، مشيرة إلى أنه ينظم على مستوى الإمارة ومدنها، ويسعى إلى استقطاب وتحفيز المتطوعين من الأطفال.

ولفتت إلى أن المعسكر يتضمن ورشة لتنفيذ الفرصة التطوعية «أروي عطشك»، من خلال توزيع وجبات غذائية وعبوات مياه على العمال في وقت الظهيرة، ومبادرة «عيادة» التي تعنى بزيارة المرضى في المستشفيات وتقديم الهدايا لهم، ومبادرة «أيادي كادحة»، لتقديم هدايا ووجبات غذائية وبرامج اجتماعية وصحية لهم.

وذكرت الدائرة أن مبادرة «الوفاء التطوعي» تشكّل فرصة لصحبة ومؤازرة كبار السن، وتقديم برامج اجتماعية متنوعة في دار رعاية المسنين.

وأشارت إلى أن معسكر «حصاد» التطوعي يُعد إحدى أبرز الفعاليات التي تحرص الدائرة على تنظيمها، من خلال حزمة من البرامج المتنوعة لطلبة المدارس من الفئات العمرية 6-12 عاماً، مؤكدة أنها تولي النشاط التطوعي جل اهتمامها، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، واهتمامها بمختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية، خصوصاً الأطفال.

مبادرة «عيادة» تُعنى بزيارة المرضى في المستشفيات وتقديم الهدايا لهم.