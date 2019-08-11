شرطة أبوظبي تحذر من «التفحيط» ورسائل المعايدة أثناء القيادة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وتجنب السرعات الزائدة على الطرق الداخلية والرئيسة، وعدم تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، محذرة من مخاطر الضجيج والانشغال بغير الطريق، مشددة على خطورة السماح للأحداث بقيادة المركبات، أو السماح لهم بالمشاركة في التجمعات الشبابية والقيام بالحركات الخطرة بالمركبات «التفحيط أو التسابق»، ما يعرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، كما حذرت من تبادل رسائل المعايدة أثناء القيادة.

وحثت على إفساح الطريق لمركبات الإسعاف والدفاع المدني والشرطة والمواكب الرسمية، وترك مسافة أمان بينهم وبين المركبة الأمامية وإعطاء الأولوية للمشاة، واستخدام حزام الأمان، والانتباه لتحركات الأطفال داخل المركبة، والتقيد بجلوس الأطفال في عمر أربع سنوات وما دون في المقاعد المخصصة لهم.

ودعت السائقين ضمن مبادرتها للتوعية المجتمعية تحت شعار «سعادتنا.. سلامتكم» إلى الالتزام بتعليمات عناصر المرور، الذين يقومون بتنظيم حركة السير والمرور حول المسالخ، والحرص على إيقاف مركباتهم بصورة صحيحة في المواقف المخصصة، وحذرتهم من الوقوف العشوائي، ما يؤدي إلى عرقلة حركة السير والمرور.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات العميد محمد ضاحي الحميري، تكثيف الدوريات الشرطية والأمنية حول مصليات العيد، والمراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة لتقديم كل أنواع الدعم والاستجابة باتباع أحدث الوسائل وأسرعها. وحث السائقين على عدم الانشغال بالرد على رسائل المعايدة والمكالمات الهاتفية أثناء القيادة مما يؤدي إلى تشتيت الذهن عن متابعة الطريق، وينتج عنه وقوع الحوادث المرورية وما ينجم عنها من وفيات وإصابات بليغة. وناشدهم بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وعدم تجاوزها، والتأكد من صلاحية إطارات مركباتهم واستخدام حزام الأمان وترك مسافة كافية خلف المركبات، والتركيز والانتباه لكل مفاجآت الطريق.

ودعا الحميري الأسر إلى مراقبة الأبناء خلال عطلة العيد، مشدداً على خطورة السماح للأحداث بقيادة المركبات من دون رخصة، أو السماح لهم بالمشاركة في التجمعات الشبابية والقيام بالحركات الخطرة بالمركبات «التفحيط أو التسابق»، ما يعرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

من ناحية أخرى، أكملت مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي جاهزيتها لعيد الأضحى المبارك بوضع خطط أمنية، لتوفير الأمن والسلامة للجمهور وأفراد المجتمع في مدينة العين أثناء إجازة العيد.

وأوضح مدير مديرية شرطة منطقة العين العقيد مبارك سيف السبوسي، أن الخطط تركز على سلامة الجمهور والزوّار بمدينة العين في مختلف المناطق والمصليات والحدائق والمتنزهات العامة والأحياء السكنية وعلى مداخل المدينة ومخارجها، من خلال وجود عناصر الشرطة المكثف في تلك الأماكن لتقديم المساعدة لهم. وذكر السبوسي أنه سيتم تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية في الأماكن التي من المتوقع أن تشهد ازدحاماً جماهيرياً ومرورياً كالأسواق والأماكن السياحية، وأمام المراكز التجارية الحيوية في المدينة للحيلولة دون حدوث أية اختناقات مرورية أو حوادث تعكر صفو هذه المناسبة السعيدة، ومراقبة الأماكن كافة للحد من آفة التسوّل وضبط المتسولين. ودعا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبات وأثناء التنزه أو زيارة الأقارب والأصدقاء. وحث السبوسي أولياء الأمور على الحرص على سلامة الأطفال من مخاطر الألعاب النارية، وعدم تركهم للهو في الأماكن الخطرة كالشوارع وبرك السباحة وحدهم، مؤكداً استعداد مراكز الشرطة لاستقبال البلاغات لتقديم المساعدة لهم، متمنياً للجميع قضاء إجازة سعيدة.