المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مركبات

لاحظ قراء أن كثيراً من أصحاب المركبات، الذين غادروا الدولة في موسم الإجازات الصيفية، تركوا مركباتهم في الساحات المحيطة بالمباني، وبطريقة عشوائية تسد الطريق على بقية السكان، داعين إلى مخالفة من يتعمد ترك مركبته في وضع يعرقل مرور الآخرين.

صيانة

شكا سكان بنايات قديمة في الدولة تراخي بعض الملاك في عمل الصيانة الدورية للمكيفات، ما يتسبب في مشكلات عدة خلال موسم الصيف بشكل خاص، مطالبين البلديات بالتنبيه على الملاك، وتشديد الرقابة على كفاءة التكييفات.

اتصالات

طالب قراء بسنِّ قانون ينظم عملية الاتصال بالعملاء، ويمنع مندوبي التسويق في البنوك والشركات من الاتصال بهم بعد السادسة مساء.

فاتورة

دفعت قارئة فاتورة الكهرباء عبر أحد أجهزة «اتصالات» بمركز الفردان في الشارقة، بقيمة 800 درهم، لكنها فوجئت بقطع الكهرباء، وعند مراجعتها هيئة الكهرباء والمياه بالشارقة، أبلغها الموظفون بأن المبلغ لم يدخل في حسابها، وأن عليها مراجعة شركة اتصالات، ما اضطرها لدفع المبلغ مرتين، وخلال فترة امتدت لنحو ثلاثة أشهر لم تجد حلاً لهذا الأمر، متسائلة عن الجهة المسؤولة عن ذلك.

دعم

دعت قارئات إلى ضم المطلقات وأرامل الأزواج المواطنين، ولديهن أطفال يحملون الجنسية الإماراتية، لبرنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، لمساعدتهن على تكاليف المعيشة.

سرعات

شكا قراء السرعات الكبيرة والتجاوز المستمر لسائقي الدراجات النارية، بشكل يخالف الأنظمة المرورية المعروفة، ويعرض سلامة مستخدمي الطرق للخطر، لافتين إلى أن طريقة قيادتهم للدراجات باتت تشكل مصدر قلق لمستخدمي الطرق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com