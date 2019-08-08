«الداخلية» تشارك في بناء قدرات الشباب ودعمها

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

شاركت وزارة الداخلية، بتنظيم من مكتب ثقافة احترام القانون، في فعاليات الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات، من خلال محاضرات وورش عمل للمشاركين، قدمها عدد من المحاضرين المتخصصين في الوزارة من الإدارات المعنية، بهدف بناء ودعم قدرات الشباب.

وقدم محاضرون من وزارة الداخلية ورشاً ودورات وبرامج ومحاضرات متنوعة، استهدفت جميعها تعزيز الجانبين المهاري والإدراكي، والوعي المجتمعي في مجالات الحماية والوقاية، ورفع الوعي بالقضايا المجتمعية، على مدار فعاليات الأكاديمية التي تستهدف بناء قدرات الشباب ودعمها، واستغلال أوقات فراغهم بالشكل الأمثل، وبما يسهم في تنمية مهاراتهم ويفتح المجال للاستثمار في المواهب.

ومن إدارة حقوق الإنسان في الوزارة قدم المقدم الدكتور محمد خليفة خميس الحمودي، محاضرة بعنوان «حرية التعبير ومواقع التواصل الاجتماعي»، وقدمت الدكتورة لمياء علي الزرعوني محاضرة بعنوان «نموذج عالمي لتمكين المرأة»، والنقيب فهد عبدالله هيكل ورشة عن «التسامح الوظيفي»، والنقيب عبدالرحمن الحبسي ورشة عمل عن «جهود دولة الإمارات في مكافحة التمييز العنصري»، كما شارك المقدم سعيد علي الظهوري، من إدارة إسعاد المتعاملين، في محاضرة بعنوان «السعادة وجودة الحياة».

فيما قدم أخصائيو إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية محاضرات، من بينها ورشة عمل للرائد مانع النقبي تحت عنوان «هويتي»، وقدم النقيب أحمد سعيد الهاشمي محاضرة بعنوان «عام التسامح»، فيما قدمت آمنة راشد الحمادي ورشة تثقيفية عن استخدام الإنترنت بأمان، كما قدمت النقيب شيخة سعيد الكعبي من إدارة الشرطة المجتمعية الاتحادية محاضرة عن «التنمر الإلكتروني»، والنقيب إبراهيم حسن البلوشي من مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل عن «التوعية لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت»، وسامية تيسير عبده قدمت محاضرة «المسؤولية قدرة وقيادة»، وقدم الملازم أول محمد سعيد الخشابي محاضرة «التنمر الطلابي».

وقدم محاضرو مكتب ثقافة احترام القانون في الوزارة محاضرات وورش عمل، من بينها استعراض النقيب جاسم محمد عن الواجبات والحقوق واحترام القوانين، وتحدث النقيب علي راشد العبدولي عن أهمية ترسيخ القوانين واحترامها، وتطرقت النقيب عواطف عامر منيف لثقافة احترام القانون والعمل بها للإسهام في توفير بيئة آمنة في المجتمع.