المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بوليصة

اشتكى مالك مركبة خلال تأمين سيارته، من عدم صدقية وسيط يعمل في موقع yallacompare المرخص من هيئة الإمارات للتأمين، إذ طلب من المالك، بإصرار، دفع قيمة البوليصة قبل إصدارها، مؤكداً أنها ستكون مطابقة للعرض الذي قدمه له سابقاً، ليفاجأ بعد الدفع بتغير شروط البوليصة.

أنشطة

اشتكى ذوو طلبة من ارتفاع قيمة رسوم الأنشطة الصيفية التي تفرضها بعض المراكز المتخصصة والمدارس الخاصة، مطالبين وزارة التربية والتعليم بتوجيه المدارس إلى السماح بانضمام الطلبة المقيمين إلى أنشطتها الصيفية.

استبدال

أفادت قارئة بأنها أودعت مركبتها لدى إحدى وكالات السيارات، لعمل صيانة دورية، وحين طلبت تسليمها قطع الغيار التي تم استبدالها، رفضت الوكالة، بدعوى أنه تم التخلص منها، فطالبت إدارة حماية المستهلك بالتنبيه على جميع الوكالات بتسليم المستهلك القطع القديمة المستبدلة للتأكد من إجراء الصيانة.

لوائح

اشتكى ممارسون لرياضات بناء الأجسام، من خلو كثير من الصالات الرياضية في الدولة، من لوائح وتعليمات ممارسة هذه الرياضات، ما يعرض المستخدمين لمشكلات بدنية، مطالبين برقابة من اتحاد بناء الأجسام على هذه الصالات.

حرارة

لاحظ قرّاء ترْك عبوات المياه الكبيرة الصالحة للشرب، تحت أشعة الشمس لفترات طويلة أمام محال السوبر ماركت، متسائلين عن مدى تأثير الحرارة المرتفعة في جودة المياه داخل العبوات البلاستيكية، مطالبين بشروط تخزين آمنة لها.

حفريات

يشتكي سكان في واحة دبي للسيليكون، من أعمال الصيانة والحفريات في مدخل الواحة، وتسببها في اختناقات مرورية كبيرة في أوقات الصباح والمساء، داعين إلى اتخاذ ما يلزم لتخفيف الازدحام، خصوصاً في الطرق الرئيسة والفرعية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com