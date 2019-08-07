المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بنك

اشتكى قارئ من عدم التزام موظفين في بنك أبوظبي الإسلامي بالعروض الترويجية، لجذب متعاملين جدد للحصول على قروض، إذ وعد موظف القارئ الذي يتعامل مع بنك آخر بتقديم قرض له فور تحويل راتبه إلى البنك، إلا أن القارئ فوجئ بأن عليه الانتظار شهرين للحصول على القرض.

ضغط

دعا مراجعون لمركز «تسجيل» لترخيص المركبات في البرشاء بدبي إلى زيادة عدد الموظفين، وذلك نظراً للضغط الشديد من المركبات التي تحتاج إلى فحص، فيضطر أصحابها إلى الانتظار طويلاً قبل الانتهاء من هذا الإجراء.

شهادة

طالب متعاملون مع بنوك محلية بتسهيل خدمات الحصول على شهادة براءة الذمة، خصوصاً في ما بتعلق بقروض السيارات والقروض الشخصية، مقترحين إرسالها إلكترونياً إلى المتعامل بمجرد الانتهاء من دفع القيمة والمستحقات الإجمالية.

مخالفات

قال سائقون إنهم يفاجأون بمخالفات مرورية غيابية مسجلة في ملفاتهم، لا يمكن التحقق من صحتها، مثل «الانشغال بغير الطريق»، وغرامتها 800 درهم، ودعوا إلى إلغاء هذا النوع من المخالفات الغيابية، وقصرها على الحضورية فقط.

نقل

دعا قراء إلى تنظيم سوق نقل الأثاث في الدولة، مشيرين إلى أنه غير منظم، ويخضع لاجتهادات فردية في الأسعار، مشيرين إلى أن كثيراً ممن يعملون بهذه المهنة لا يتقنون التعامل مع الأثاث، ويتسببون في تلف بعضه أثناء الترحيل، دون أن يتحملوا أي مسؤولية تجاه ذلك.

«إمسات»

دعا ذوو طلبة إلى إعادة العمل بالسنة التمهيدية التي تسبق الجامعة، أو إعطاء الطلبة مهلة عام لتحقيق المعدل المطلوب في اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، وذلك حتى لا تضيع عليهم فرصة الالتحاق بالجامعات الوطنية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com