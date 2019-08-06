المصدر: دبي - الإمارات اليوم

روائح

طالب مرتادون لمراكز تسوق بصيانة نوافير المياه المنتشرة، وتعقيمها باستمرار، لافتين إلى انبعاث روائح كريهة من بعضها، خصوصاً التي توجد بالقرب من المطاعم ومناطق الاستراحات.

بطاقة

اشتكى متعامل مع بنك أبوظبي الإسلامي من قيام البنك بإصدار بطاقة ائتمانية له دون معرفته، مشيراً إلى أنه فوجئ بمديونية تصل إلى 19 ألف درهم، نتيجة رسوم ومصروفات البطاقة، وذلك بعد مرور خمس سنوات من إصدارها. وأوضح أنه بعد أن جرى التوصل إلى حل للمشكلة، فوجئ الآن بأن البنك يقوم بخصم مصروفات البطاقة الائتمانية، وحاول التواصل معهم مرة أخرى دون جدوى.

قمامة

طالب قراء بفرض غرامات فورية على مرتادي الشواطئ العامة، الذين لا يلتزمون بمعايير النظافة، لافتين إلى أنه على الرغم من وجود حاويات مخصصة للقمامة، وقريبة للغاية من الشاطئ، إلا أن بعضهم يغادر تاركاً مخلفاته وراءه.

إجحاف

تواصلت قارئة مع عدد من المعلنين المتخصصين في شراء الأثاث المستعمل، لبيعهم أثاثاً مستعملاً، لكنها فوجئت بأن معظمهم إما يعرض أسعاراً منخفضة للغاية، أو يعرض أخذها من المنزل لكن من دون مقابل، في طريقة وصفتها بأنها أقرب إلى التسول.

حملات

دعا قارئ إلى زيادة حملات التوعية والتفتيش على إطارات السيارات في فترة الصيف، خصوصاً على الطرقات الخارجية، التي تشهد تعرض إطارات الشاحنات الكبيرة للتلف والتشظي، الأمر الذي يشكل خطراً على بقية مستخدمي الطرق.

شاحنات

لاحظ سائقون زيادة انتشار الشاحنات التي تنقل السيارات المعطلة في الطرقات، وذلك مع الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة بالدولة، التي تتسبب في تعطل بعض السيارات، خصوصاً من الموديلات القديمة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com