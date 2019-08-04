296 مليون راكب للمواصلات العامة في دبي خلال النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغ عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 296 مليوناً و220 ألف راكب، مقارنة بنحو 277 مليوناً و910 آلاف راكب في الفترة ذاتها من عام 2018، أي بزيادة قدرها 6.5%، وبلغ المتوسط اليومي لعدد ركاب تلك الوسائل، خلال النصف الأول من العام الجاري، قرابة المليون و618 ألف راكب، حسب هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير: «سجل شهر مارس أعلى معدل في عدد الركاب، حيث شهد نقل 53 مليوناً و198 ألف راكب، بواقع 18.1 مليون راكب لمترو دبي، و15.7 مليون راكب لمركبات الأجرة، و14.3 مليون راكب للحافلات، و3.2 ملايين راكب لوسائل التنقل المشترك (مركبات الحجز الإلكتروني، والتأجير الذكي)، و1.3 مليون راكب لوسائل النقل البحري، و555 ألف راكب لترام دبي، وحل شهر يناير ثانياً بـ51 مليوناً و668 ألف راكب، وراوح عدد الركاب في بقية الأشهر بين 50 و45 مليون راكب».

وأضاف: «استحوذ مترو دبي على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، بمعدل 34%، وجاءت مركبات الأجرة في المركز الثاني بنسبة 30%، وحلت حافلات المواصلات العامة ثالثةً بنسبة 27%»، مشيراً إلى أن مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، نقل 101 مليون و680 ألف راكب، منها 66.14 مليون راكب في الخط الأحمر و35.54 مليون راكب في الخط الأخضر، موضحاً أن محطتي برجمان والاتحاد، وهما محطتان مشتركتان على الخطين الأحمر والأخضر، استحوذتا على نصيب الأسد في عدد ركاب مترو دبي العام الماضي، حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان ستة ملايين و348 ألف راكب، فيما بلغ عدد ركاب محطة الاتحاد خمسة ملايين و359 ألف راكب.

وقال الطاير: «أما بالنسبة للخط الأحمر فسجلت محطة الرقة أكبر عدد من الركاب بإجمالي أربعة ملايين و813 ألف راكب، تلتها محطة مركز دبي للسلع المتعددة بأربعة ملايين و573 ألف راكب، ثم محطة برج خليفة - دبي مول بثلاثة ملايين و904 آلاف راكب، ومحطة مول الإمارات بثلاثة ملايين و725 ألف راكب، وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة الفهيدي في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع ثلاثة ملايين و910 آلاف راكب، تلتها محطة بني ياس بثلاثة ملايين و249 ألف راكب، وحلت محطة الاستاد ثالثةً بمليونين و904 آلاف راكب». وأوضح الطاير أن ترام دبي نقل، خلال النصف الأول من العام الجاري، ثلاثة ملايين و169 ألف راكب، فيما بلغ عدد مستخدمي حافلات المواصلات 79 مليوناً و268 ألف راكب، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري، التي تشمل العبرات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي سبعة ملايين و200 ألف راكب، أما وسائل التنقل المشترك، التي تشمل مركبات الحجز الإلكتروني والتأجير الذكي، فقد نقلت 17 مليوناً و740 ألف راكب، مشيراً إلى أن مركبات الأجرة في دبي، التي تشمل (تاكسي دبي، وهلا تاكسي، وشركات الامتياز) نقلت، خلال الفترة نفسها، 87 مليوناً و813 ألف راكب. وأعرب الطاير عن سروره بهذه المؤشرات، التي تؤكد فاعلية الخطط والبرامج التي نفذتها الهيئة لتوفير بدائل متنوعة لتنقل السكان في دبي، مؤكداً أن منظومة النقل الجماعي في دبي، التي تتكامل عناصرها مع بعضها بعضاً، باتت تشكل العمود الفقري لحركة تنقل السكان في مختلف مناطق إمارة دبي، ونجحت هذه المنظومة في إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحهم تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة، حيث بدأ السكان يدركون فوائد ومزايا استخدام النقل الجماعي مثل الراحة النفسية والجسدية للركاب، وارتفاع مستوى السلامة، وتقليل النفقات المترتبة على استخدام المركبات من الوقود والصيانة وغيرها، ويؤكد ذلك زيادة نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك من أقل من 6% عام 2006، إلى 17.5% عام 2018، بزيادة سنوية تراكمية تصل إلى نحو 9.3% سنوياً.