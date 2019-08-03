شرطة أبوظبي تطلق «فلتصنع المستحيل»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة «فلتصنع المستحيل» في عام التسامح، بهدف نشر الوعي الصحي وتخفيف الوزن وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المشاركين والالتزام بالتغذية الصحية.

وأفاد مدير فرع نادي ضباط شرطة العين، الرائد عبدالله الطوير ناصر بالمر العامري، بأن المبادرة عقدت في النادي، بالتعاون بين مديرية شرطة منطقة العين وإدارة الخدمات الطبية ومنطقة العين ومركز التربية الرياضية.

وأوضح أن المبادرة تسهم في رفع مستوى الوعي وتشجيع الطلاب المشاركين على ممارسة الرياضة وإتباع نمط غذائي صحي، لافتاً إلى تكريم الطلبة الفائزين وتوزيع الجوائز التشجيعية عليهم.