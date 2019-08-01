رئيس الدولة يوصي أعضاء بعثة بالحج بأن يكونوا رسل تسامح

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

غادر أعضاء بعثة الحج الرسمية، ظهر اليوم، مطار أبوظبي الدولي، متوجهين إلى الأراضي المقدسة، حيث كان في وداعهم رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس بعثة الحج الرسمية، الدكتور محمد مطر الكعبي، الذي شدد على جميع أفراد البعثة بأن يكونوا في أعلى درجات المسؤولية لأداء مهامهم في مناسك الحج، حاملين معهم وصية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "بأن يكونوا رسل تسامح".

ووجه الكعبي كلمة لأعضاء البعثة قبيل سفرهم قال فيها: "تغادرون الآن أرض الوطن، وتحملون معكم شعوراً ومسؤوليةً، ووفاءً للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وولاءً للقيادة الرشيدة، فكونوا سفراء وطن التسامح والسعادة والوفاء والولاء والانتظام"، داعياً إياهم إلى متابعة تنقلات الحجاج خطوة بخطوة في المطارات، وفي مقار سكنهم ضمن حملاتهم في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، حتى يوم التروية، حيث سيخرجون إلى مخيماتهم الجاهزة في منى، ثم إلى عرفة، فالمزدلفة، ثم بقية مناسك الحج.