48 ألف عامل يستفيدون من الثقافة القانونية لـ «قضاء أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

استهدفت دائرة القضاء في أبوظبي توعية 48 ألف عامل، خلال زيارة لجنة التوعية العمالية إلى أربع قرى عمالية، ضمن الحملة الموجهة إلى 250 ألف عامل على مستوى أبوظبي، خلال العام الجاري.

وأكد وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، أن حملة التوعية انطلقت بالتزامن مع عام التسامح، بهدف تعزيز نشر الثقافة القانونية لدى العمال، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الدائرة، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالإسهام في الحفاظ على الأمن، عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع.

وأفاد رئيس لجنة التوعية العمالية في الدائرة، أحمد المرزوقي، بأن حملة التوعية تهدف إلى نشر الثقافة القانونية بين العمال، وتسليط الضوء على حقوقهم والتزاماتهم، باعتبارهم شريكاً محورياً في عملية البناء والتنمية، مع ضمان تحقيق الإفادة الكاملة بين العمال، من خلال تنوع الأنشطة والفعاليات. وأضاف أن المحاضرات تقدم بثلاث لغات: (الإنجليزية، الأوردو والبنغالية)، للتعريف بأبرز المواد القانونية التي تكفل حقوق العمالة في الدولة، فضلاً عن توزيع البروشورات القانونية، وتركيب شاشات عرض كبيرة تتضمن مواد التوعية، وذلك لضمان تحقيق أعلى مستويات الاستفادة للفئة المستهدفة.

وأشار إلى تضمين الفعالية أنشطة مصاحبة، وجوائز تشجيعية للمشاركين، بما يضمن تفاعل العمال.