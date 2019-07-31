"الموارد البشرية" تحدد عدد أيام إجازة الحج لموظفي أبوظبي

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أكدت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، أحقية كافة موظفي الجهات الحكومية بالإمارة، في الحصول على إجازة الحج عند طلبها رسمياً، لمرة واحدة فقط، وفق القواعد المعمول بها إدارياً، محددة مدة هذه الإجازة بـ"15 يوماً" كحد أقصى براتب كامل يصرف مقدماً.

وتغادر الدولة غداً، بعثة الحج الرسمية، متوجهة إلى الأراضي المقدسة، لمزاولة مهامها في خدمة حجاج الدولة في الأراضي المقدسة،

وأفادت الهيئة - عبر حسابها الرسمي على "تويتر" – بأن إجازة الحج حق لكافة طالبيها من موظفي الجهات الحكومية في أبوظبي، استناداً لقواعد ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة أبوظبي، موضحة أن هذه الإجازة تصل مدتها إلى 15 يوم عمل، وتمنح لمرة واحدة للموظف طوال مدة خدمته في الحكومة براتب إجمالي يصرف مقدماً بناءً على طلب الموظف.

وأشارت إلى أنه يجوز منح إجازة الحج للموظفين بمجرد قضائه فترة الاختبار بنجاح، وتحتسب مدة إجازة الحج على أساس أيام عمل، ولا تعتبر العطلات الأسبوعية وعطلة عيد الأضحى وغيرها من العطلات الرسمية التي تقع خلال إجازة الحج جزء منها.

وأكدت أن حصول الموظف على هذه الإجازة لا يؤثر بأي حال على استحقاقاته من الإجازات الدورية السنوية، ويجوز الترخيص للموظف القيام بأي من أنواع الإجازات الأخرى قبل قيامه بإجازة الحج أو بعد انتهاءها، بحسب الأحوال، كما يجوز منح الموظف إجازة الحج من بداية شهر ذي الحجة.