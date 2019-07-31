المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أميال

اشتكى متعاملون مع شركة «دبي فيرست» لبطاقات الفيزا، عدم تمكنهم من استخدام ميزة تحويل الأميال إلى بطاقات سفر، نظراً إلى تعطل آلية التحويل على الموقع الإلكتروني للشركة. وعلى الرغم من تقديم شكاوى عدة لخدمة العملاء في الشركة حول هذا الأمر، إلا أن الخلل مستمر.

تجاوب

يتجاوب مطار دبي بطريقة سهلة وسريعة مع الإعداد الكبيرة من المسافرين، الذين يُغادرون دبي لقضاء إجازاتهم السنوية، بزيادة عدد الكاونترات المُخصصة للرحلات، ما أنجز المعاملات في وقت قياسي.

رفض

رفض إداري في أحد أندية دوري الخليج العربي تخصيص أكثر من يوم أسبوعياً للاعبين، للقيام بجولة سياحية خلال معسكرهم الحالي في أوروبا، التي يتم تنظيمها عقب المران الصباحي، إذ شدد على رفضه إجراء أي تعديلات على قراره رغم إلحاح اللاعبين.

إزعاج

اشتكى سكان مبانٍ في أبوظبي كثرة تردد أشخاص مجهولين على شققهم في أوقات غير مناسبة، خصوصاً في فترة ما بعد الظهر حتى المساء، لعرض منتجات خاصة بمحال تجارية، أو طلب مساعدات، وطالبوا بوضع حد لهذه الظاهرة.

مقاعد

طالب متسوقون يرتادون مركز مردف سيتي سنتر، إدارة المركز بوضع مقاعد في الممرات على غرار بقية المراكز التجارية، وذلك ليتمكن المتسوقون، خصوصاً كبار السن والأطفال من الجلوس والراحة من عناء التسوق والتجول في المركز.

هواتف

اشتكى متعاملون مع متاجر بيع الهاتف المحمول وجود تفاوت كبير في الأسعار بين متجر وآخر، يصل إلى أكثر من 200 درهم للنوع الواحد، متسائلين عن سبب هذا التفاوت، وعلاقة ذلك بوجود أجهزة مرتجعة أو بها مشكلات فنية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com