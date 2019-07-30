منفذ الغويفات يقدم أرقى الخدمات للحجاج

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

تفقد المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اللواء سعيد راكان الراشدي، أمس، استعدادات منفذ الغويفات الحدودي لخدمة حجاج الإمارات والحجاج الذين يمرّون عبر أراضيها في طريقهم إلى الأراضي المقدّسة، واطلع على التجهيزات التي وفّرها المركز في سبيل التسهيل عليهم وإنجاز معاملاتهم بكل يسر ووفق أفضل المعايير.

وأكّد خلال جولته على مختلف مرافق المنفذ الحدودي على أهمية استقبال ضيوف الرحمن بما يليق بهذه الرحلة المباركة، والحرص على تقديم أرقى الخدمات لهم وإنجاز إجراءات مغادرتهم وعودتهم خلال وقت قياسي، وتوفير كلّ ما يدخل السرور على نفوسهم ويساعدهم في إتمام الفريضة براحة تامّة.

وتجوّل الراشدي في مختلف مرافق المنفذ الذي تمّ تجهيزه بكل سبل الراحة، وزار استراحات المسافرين ونوافذ إتمام إجراءات جوازات السفر، ومسارات عبور المركبات، والمرافق الخدمية الأخرى التي يحتاجها المسافرون.