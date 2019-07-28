ورشة عمل في «دبي للصحافة» للاستفادة من منصة «لينكد إن»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت «لينكد إن» ورشة عمل حول تعلم أفضل الممارسات لتعزيز الحضور على منصتها، وبناء مسار وظيفي بشكل احترافي، بهدف تعريف المنتسبين بالأدوات العملية المتاحة لبناء حضورهم الإعلامي، والترويج لأنفسهم، والاستفادة من الحضور الواسع للمنصة لطرح أفكارهم البناءة.

وأكد مدير القطاع العام في «لينكد إن» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مروان النمر، أن «هناك كثيراً من التساؤلات المهنية التي يمكن لمستخدم (لينكد إن) الإجابة عنها».

ودعا متابعي نشاطات النادي إلى الاستفادة من المنصة على المستويين المهني والشخصي، وأن يقبلوا على متابعة الحسابات المتميزة في مجالهم، ومحاكاتها بما يسهم في تطوير مستقبلهم المهني.

وأكدت مديرة نادي دبي للصحافة، ميثاء بوحميد، أن المتغيرات في قطاع الإعلام العالمي وتطوّر تقنيات الاتصال وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي في مجال الاتصال والعمل الإعلامي، تتطلب فكراً وأدوات جديدة تواكب التحولات الراهنة، والاستعداد لمتطلبات المستقبل، لافتة إلى حرص النادي على صقل مهارات الصحافيين وتوثيق معرفة طلبة الإعلام بأفضل الممارسات في تخصصهم.

من جهته، أكد المدير العام لمؤسسة وطني الإمارات، ضرار بالهول الفلاسي، أن «البرنامج الإعلامي الوطني للشباب» أحدث فارقاً إيجابياً في العمل الإعلامي الإماراتي، عبر تدريب وإعداد جيل من الإعلاميين الشباب القادرين على التعاطي بكفاءة مع المستجدات في المجالات الإعلامية كافة.

الورشة تهدف إلى تعريف المنتسبين بالأدوات العملية المتاحة لبناء حضورهم الإعلامي