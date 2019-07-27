«999» يتعامل مع 1.3 مليون مكالمة خلال الربع الثاني

المصدر: دبي ـــــ الإمارات اليوم

تلقى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، على هاتف النجدة 999 في الربع الثاني من العام الجاري، مليوناً و313 ألفاً و372 مكالمة، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوانٍ، مليوناً و302 ألف و659 مكالمة، ليحقق المركز نسبة 97% في مؤشر الاستجابة للمكالمات الطارئة خلال 10 ثوانٍ، بينما تلقى المركز في الفترة نفسها من العام الماضي، مليوناً و110 آلاف و895 مكالمة، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوانٍ، مليوناً و89 ألفاً و104 مكالمات.

واطلع القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، على نتائج تقييم الإدارة العامة للعمليات خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحضور مساعد القائد العام لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، ومدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، اللواء عبدالله علي الغيثي، ومدير الإدارة العامة للعمليات، اللواء كامل بطي السويدي، وعدد من مديري الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة والضباط والأفراد.

كما اطلع المري على إحصاءات المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال (901)، حيث وصل عدد المكالمات الواردة إلى المركز في الربع الثاني إلى 115 ألفاً و881 مكالمة هاتفية، فيما وصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 20 ثانية، 105 آلاف و215 مكالمة، مقابل 92 ألفاً و549 مكالمة هاتفية، في الربع الثاني من العام الماضي.