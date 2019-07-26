آسيوي يرتكب 106 مخالفات خلال عام

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

ضبطت دورية «أنجاد»، التابعة لمركز شرطة واسط الشامل في شرطة الشارقة، مركبة يقودها شاب (آسيوي - 31 عاماً)، ارتكب 106 مخالفات تحميل ركاب من دون ترخيص، تابعة لمواصلات الشارقة، بلغ مجموع قيمتها المالية مليوناً و138 ألف درهم، وذلك أثناء رصد الدورية له لحظة ارتكابه مخالفة تحميل الركاب من الطريق.

وقال مدير مركز شرطة واسط الشامل بالإنابة، المقدم محمد عبدالرحمن بن قصمول، إن «السائق ارتكب مخالفاته المرورية خلال عام واحد، وكانت أول مخالفة يرتكبها بتاريخ 16 أغسطس الماضي».

وأشار بن قصمول إلى أنه «تم ضبط السائق المخالف بتاريخ 24 يوليو الجاري، بوساطة دورية تابعة للمركز، وتبيّن عند التدقيق في بياناته ارتكابه 106 مخالفات، بلغت قيمتها مليوناً و138 ألف درهم».

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين إلى الالتزام باللوائح والقوانين المرورية التي وُضعت لسلامتهم على الطريق، وتجنّب ارتكاب المخالفات المرورية.