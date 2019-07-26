مواصلات الإمارات تنجز 4 مشروعات بنية تحتية في النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مواصلات الإمارات أنها أنجزت، خلال النصف الأول من العام الجاري، أربعة مشروعات تُعنى بتطوير البنية التحتية، على مساحة تزيد على 50 ألف متر مربع، وذلك في إطار دعم أنشطة وعمليات مواصلات الإمارات في قطاع النقل ومواكبة نمو أعمالها، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، والوصول إلى مستوى راقٍ من الخدمة، الذي يضمن راحة وسعادة المتعاملين والشركاء والموظفين. وأشارت المديرة التنفيذية لدائرة الخدمات المساندة بمواصلات الإمارات، فريال توكّل، إلى أن المشروعات المنفذة تواكب رؤية المؤسسة «مواصلات متكاملة ونمو مستدام»، حيث تنسجم المشروعات مع مساعي التطوير التي تتبنّاها للارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال تنفيذ متطلبات المناطق التابعة لها بحسب الاحتياجات الحالية ومعدلات النمو المتوقعة مستقبلياً.