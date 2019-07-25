رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون في وفاة الرئيس التونسي

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية الشقيقة محمد الناصر، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة محمد الناصر.