«طرق دبي» تطالب سائقي خط «دبي - مسقط» بشهادة لياقة طبية

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

قال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أحمد هاشم بهروزيان، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة طالبت مؤسسة مواصلات عمان بموافاتها بشهادة لياقة طبية للسائقين العاملين على خط النقل البري بين البلدين، في إطار تقييمها للخدمة، عقب وقوع حادث الحافلة العمانية في منطقة الراشدية، أوائل الشهر الماضي، الذي أودى بحياة 17 شخصاً.

وأكد بهروزيان أن الهيئة اتخذت إجراءات جديدة لتنظيم خدمة النقل البري بين دبي ومسقط، عبر الحافلات التي تسيرها مؤسسة مواصلات عمان، وفقاً لاتفاقية وقعت بينها وبين الهيئة مطلع العام الجاري.

وكانت الهيئة قد دشنت خط دبي - عمان الدولي للحافلات، لنقل الركاب بين مدينة دبي والعاصمة العمانية، عبر ثلاث رحلات يومية، تلبية للإقبال الكبير على خدمة النقل البري بين البلدين عبر شركات نقل كانت موجودة قبل إطلاق الخدمة، ما شجع الهيئة على التعاون مع «مواصلات عمان»، لتوفير الخدمة التي تحتاج إليها شريحة كبيرة من المسافرين، الذين يقصدون السلطنة دورياً لأسباب مختلفة.

ومن الإجراءات التي اتفقت مؤسسة المواصلات العامة في دبي، ومؤسسة مواصلات عمان، على تنفيذها لتحقيق مزيد من شروط السلامة، ضرورة تقديم شهادة لياقة طبية للسائقين الذين يقدمون الخدمة للهيئة، بهدف التأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تشكل الإصابة بها خطراً على سلامة القيادة، مثل مرض السكري، والعشى الليلي، والصرع، وغيرها من الأمراض.

وأكد بهروزيان الاتفاق مع المؤسسة، أيضاً، على تكليف أفضل السائقين لديها لقيادة الحافلات، وتدريبهم على قواعد الأمن والسلامة أثناء القيادة، وإلزامهم باتباع المسارات المحددة للحافلات.

وكانت حافلة عمانية تعمل على الخط نفسه اصطدمت بحاجز على طريق محظور على الحافلات، قبيل وصولها إلى وجهتها النهائية في الإمارة قادمة من مسقط، ما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من الركاب.

وأضاف بهروزيان أن الاشتراطات الجديدة تضمنت إلزام مؤسسة مواصلات عمان بتقديم نسخ عن تقرير الحوادث للسائقين العمانيين العاملين على خط الخدمة بين إمارة دبي ومسقط، وتقديم تقرير لمؤسسة المواصلات العامة، يتضمن شكاوى الركاب والجمهور ضد سائقي الخط.

وأشار الاتفاق إلى ضرورة التأكد من صيانة الحافلة، وخلوها من الأعطال قبل خروجها للخدمة، إضافة إلى تسجيل كشف إلكتروني يتضمن أسماء الركاب.

يذكر أن الرحلة باتجاه سلطنة عمان تنطلق في دبي من محطة مترو الراشدية للحافلات، مروراً بمبنى مطار دبي رقم 2، ثم محطة حافلات أبوهيل دون توقف، حتى الحدود الإماراتية العمانية.