المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بنك

تكررت شكاوى العديد من المتعاملين مع البنوك الوطنية، أخيراً، من فشل محاولات اتصالاتهم بمراكز خدمة العملاء، إذ يضطرون إلى الدخول عبر الرد الآلي في متاهة الخيارات غير الواضحة، ما يتسبب في إرباكهم، وإخفاقهم في التواصل مع الموظف المعني، داعين المصرف المركزي إلى إلزام البنوك بآليات واضحة وسهلة للتواصل بينهم وبين البنوك.

تبريد

أوضحت شركة «إيميكول» للتبريد - رداً على شكوى نشرت، أمس، في «سكيك»، حول إلزام مستثمر يملك بناية في مجمع دبي للاستثمار، بدفع 40 ألف درهم شهرياً، رغم أن الوحدات السكنية في البناية فارغة - أن العقد المبرم مع المالك يلزمه بذلك، كقيمة ثابتة للحمل المعلن لخدمة التبريد، مشيرة إلى أن هذا «العرف تتبعه شركات التبريد في دولة الإمارات».

حفلات

قال ذوو طلبة بمدارس خاصة في الشارقة إن بعض هذه المدارس تطلب رسوماً إضافية وصفوها بالمرتفعة، مقابل حفلات التخرج التي تقيمها لطلبة الصف الـ12، ما يشكّل عبئاً إضافياً على ميزانيات الأسر.

إقامة

اقترح مقيمون تسهيل إجراءات تقديم معاملات الإقامة الخاصة بإمارة دبي، من أي مكان في الدولة، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى التوجه من محل إقامتهم بأبوظبي إلى دبي لتجديد إقامة ذويهم الصادرة من هناك.

مواقف

قال متعاملون إن مركزاً كبيراً للتسوق في دبي لجأ، أخيراً، إلى إجراء ترقية شاملة لمواقف المركبات، إلا أن مساحات هذه المواقف بقيت كما هي في السابق، ضيقة وتسبّب خدوشاً لمركباتهم، مطالبين بمعايير موحدة لتصميم المواقف في المراكز التجارية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com