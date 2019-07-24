المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تبريد

اشتكى مستثمر، يمتلك بناية سكنية بمدينة دبي للاستثمار، من إلزام شركة «إيمي كول»، المتخصصة في حلول التبريد، له بدفع مبلغ 40 ألف درهم شهرياً، مقابل رسوم الخدمة، مع أن البناية تضم شققاً غير مسكونة، وعند مراجعة الشركة، قيل له إن سياسة الشركة تقضي بدفع المبلغ، حتى في حال عدم الاستهلاك.

ازدحام

يشهد المدخل المؤدي إلى مركز الوحدة مول في أبوظبي ازدحاماً متكرراً، بسبب عدم التزام سائقين بمسارات السير المخصصة، فضلاً عن توقف سائقي الأجرة أمام مداخل ومخارج مواقف السيارات، فيما طالب متسوقون بحل هذه المشكلة.

روائح

اشتكى سكان منطقة المحيصنة وجود روائح كريهة وغير محببة في المباني السكنية الكبيرة، وطالبوا بالاهتمام بتنظيف المباني على نحو جيد، لتفادي وجود هذه الروائح.

قطط

يقوم سكان، من منطلق إنساني، بترك بقايا الطعام والشراب في محيط المباني، لإطعام القطط الضالة، الأمر الذي يشوه المنظر العام بصورة غير مقصودة، فيما رأى آخرون أنه يمكن تقديم الرعاية لهذه الحيوانات من خلال الجهات المعنية.

معسكر

طالب مغردون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتحاد الكرة بأن يكون المعسكر الخارجي للمنتخب الوطني في النمسا بهدف التحضير للتصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، وليس للسياحة والترفيه للاعبي المنتخب.

مبنى

لاحظ متعاملون مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بمكتب عجمان اكتمال المبنى الجديد للهيئة، الذي يقع على شارع الميناء، مشيرين إلى أن افتتاح هذا المبنى سيسهل من تقديم الخدمات الخاصة بالمتعاملين مع الهيئة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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