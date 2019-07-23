"الخارجية" تحذر من استغلال شرائح الاتصال الهاتفي في الخارج

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المواطنين المسافرين إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أو العلاج أو الإقامة الطويلة، من رمي شرائح اتصال هواتفهم المتحركة، التي يقومون باستخراجها بأسمائهم في بلد الزيارة، أو منحها لآخرين لاستخدامها، إذ يمكن استغلالها من قبل مجهولين، ما يعرضهم للمساءلة القانونية.

ونبهت إلى أنه من الأهمية قبل مغادرة الوجهة التي قصدها الزائر، أن يقوم بإلغاء شريحة الاتصال قبل عودته إلى الإمارات، أو الاحتفاظ بها لديه، في حال رغب في استخدامها مرة أخرى عند زيارته إلى نفس الدولة لاحقا، وعدم إعطاءها لأي شخص آخر بغرض استخدامها.

ونشرت سفارة الامارات في أنقرة تغريدة على حسابها على موقع "تويتر"، نصحت فيها مواطني الدولة المتواجدين في تركيا إلغاء شريحة الهاتف المتحرك التي بحوزتهم والتي تم استخراجها، وذلك قبل عودتهم إلى الدولة حتى لا يتعرضون للمساءلة أو الغرامات القانونية في حال تم الاستيلاء عليها من قبل أشخاص مجهولين .

ويحرص المسافرون خلال السفر إلى الخارج، على استخراج شرائح اتصال في الدول التي يزورنها، لاستخدامها خلال فترة إقاماتهم، ويتم إصدارها بأسمائهم بناء على بياناتهم وجوازات سفرهم، ومن ثم يكونون مسؤولين بشكل قانوني أمام الجهات المعنية، في حال تم الاستيلاء عليها من قبل آخرين، وإساءة استخدامها في ارتكاب الجرائم أو الأفعال التي يعاقب عليها القانون.