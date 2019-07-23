المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحديث

أصرّ موظفون في بنك دبي الإسلامي، فرع «مول الإمارات»، على عدم مساعدة متعامل في تحديث بياناته، والطلب منه الاستعانة بالرابط الإلكتروني المرسل من البنك، على الرغم من إبلاغهم بتعثر عملية التحديث، التي حاول إجراءها أكثر من مرة، ما نتج عنه استمرار تعليق خدمات بطاقة السحب النقدي الخاصة به.

أمن

انتقد مستهلك «التعامل الفظ» لأفراد الأمن في متجر مشهور، إذ لحقوا به بعد خروجه من المتجر، بدعوى أنه لم يدفع قيمة منتج اشتراه وكان يحمله بيده، ليتبين لهم أن المنتج عبارة عن عبوة دواء، اشتراها مسبقاً من صيدلية مجاورة، وغير متوافرة في المتجر أصلاً.

إلكتروني

قال قارئ إنه اشترى منتجاً من موقع تسوق إلكتروني عبر الإنترنت، ليتضح بعد الاستلام أن المنتج لا يتطابق مع المواصفات المذكورة في الإعلان الترويجي، لافتاً إلى أنه تواصل مع الموقع، لكنه لم يبدِ أي تعاون لإرجاع المنتج أو استبداله.

إيجارات

استغرب سكان بنايات في أبوظبي رفض الملاك خفض القيمة الإيجارية المرتفعة التي يدفعونها، ومساواتها بالقيمة الإيجارية التي يدفعها السكان الجدد في البنايات نفسها.

تحذير

وجه مكتب إدارة بناية سكنية بالشارقة تحذيراً بلغة اعتبرها السكان «غير لائقة»، إذ جاء في تعميم للسكان «نطلب منكم إزالة الأشياء الشخصية من الممرات، وإلا فسوف نضطر للقيام بذلك ورميها خارج المبنى.. لذا نعطي فرصة لكم 3 أيام بدءاً من اليوم».

إلحاح

انتقد روّاد مراكز تسوق إلحاح بعض مندوبي البنوك، وبائعي العطور، ومروجي الباقات التلفزيونية، وغيرهم ممن يوجدون في الممرات، عليهم من أجل التوقف للاستماع إلى شرح عن العروض التي يقدمونها، مطالبين إدارات تلك المراكز بالحدِّ من هذه التصرفات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com