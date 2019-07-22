تثقيف منتسبي شرطة أبوظبي بأهمية «كاشف الدخان»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استفاد 80 منتسباً في شرطة أبوظبي من ورشة توعوية نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، بمجمع الإدارات الشرطية، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي، للتعريف بأهمية تركيب جهاز كاشف الدخان في المنازل ومختلف المواقع للوقاية من حوادث الحريق.

وأوضح رئيس قسم توعية المجتمع في إدارة الشرطة المجتمعية، المقدم سيف الجابري، أن الورشة ركزت على توعية المنتسبين بأهمية الوقاية والسلامة من الحرائق، والكشف عن طرق استخدام أجهزة كاشف الدخان في المنازل، وكيفية صيانتها، والتعريف بالاستخدام الأمثل لطفايات الحريق.

وذكر أنه تم إعداد برامج توعية وحملات للتثقيف لتعزيز الإجراءات الوقائية عبر منظومة أمنية متكاملة، لأخذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر وحوادث حرائق المنشآت والبيوت السكنية، والتعريف بالإجراءات الاحترازية للحد من حوادث الاختناق بسبب دخان الحرائق أثناء النوم.

وتأتي الورشة ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بالعنصر البشري، من خلال المبادرات التطويرية والخدمية والتطوعية والميدانية، والفعاليات والحملات التوعوية الاستباقية والدورات التدريبية.