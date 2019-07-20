قوات التحالف تسقط طائرة "مسيرة" أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه أبها

المصدر: الرياض - وام

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة " مسيّرة " أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة أبها .

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن " إنه في الوقت الذي تستمر المليشيا بعبثها ومحاولاتها الإرهابية الفاشلة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة لشل وتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيا ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ".