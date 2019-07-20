10 ارشادات لسفر آمن للمواطنين في الخارج

المصدر: ابوظبي -الامارات اليوم :

أطلقت جمعية واجب التطوعية مبادرة لسفر آمن وسهل وتتضمن 10 ارشادات يجب على المسافر اتباعها ليكون سفير لبلده ويعطي انطباع للبلد الزائر بالالتزام بالقوانين واحترامها.

وأكدت جمعية واجب ان التطوع في نشر النصائح والإرشادات للمسافرين واجب لكل مواطن فالوطن أمانة بقلب كل مواطن فكن سفير لوطنك وأصنع السمعة الطيبة لبلدك".



وأوضحت الجمعية ان الإرشادات تمكن من المسافر بان يستمتع بسفر آمن وممتع بحيث ينبغي على المواطنين قبل السفر التسجيل في خدمة 'تواجدي' التي تسهل على السفارات والبعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج التواصل مع المواطنين في حالات الطوارئ.

وأفادت الجمعية بأن المسافرين عليهم التعرف على أرقام البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات العامة بالخارج، مشيرة الى أهمية الدراية بقوانين الدولة المضيفة مثل حظر الصيد وعدم ارتداء النقاب في بعض الدول حول العالم والادلاء بالمعلومات الصحيحة لموظفي الجوازات والهجرة في منافذ الدخول.

وأكدت الجمعية ان ارشادات السفر تشمل أيضا ضرورة متابعة الابناء وعدم تركهم في الأماكن العامة وتجنب الخروج بشكل فردي في أوقات متأخرة من الليل، واستخدام سيارة أجرة "التاكسي" المسجلة بالمطار أو الرسمية وعدم استخدام البخور والدخون في مقر السكن.

واشارت الجمعية الى تجنب تقبيل أطفال الأجانب أو حضنهم أو الحديث معهم وعدم حمل الحقيبة بشكل مائل كي لا تتعرض للسرقة.